Le bici rimesse a nuovo. Con il lavoro degli studenti

Recuperare biciclette in disuso, ripararle nei laboratori scolastici e venderle alla comunità.

Questo è il cuore del "Progetto bici", l’iniziativa eco-sostenibile promossa dall’Istituto Guglielmo Marconi di Prato, che ha coinvolto gli studenti di varie classi in un’attività pratica che ha permesso loro di acquisire competenze tecniche, sviluppando un senso di responsabilità verso l’ambiente. Non è la prima volta che gli studenti del Marconi svolgono l’attività di recupero delle biciclette, anzi, ormai è diventata una vera e propria tradizione dell’istituto.

Ieri mattina, nell’aula magna della scuola, si è tenuto l’incontro conclusivo di consegna delle biciclette recuperate, alla presenza del sindaco Matteo Biffoni e dell’assessore comunale alla Mobilità e ai trasporti Flora Leoni.

L’Istituto Marconi si è trasformato in un grande laboratorio di manutenzione dove gli studenti hanno lavorato al recupero ed alla sistemazione di parti meccaniche di biciclette o biciclette guaste, donate loro dal comune o direttamente da soggetti privati, rimettendone in circolazione circa 80.

Nel mese di marzo, 20 biciclette rigenerate erano già state consegnate all’Istituto Tecnico Professionale di Lugo di Romagna, il comune della Provincia di Ravenna duramente colpito dall’alluvione lo scorso anno. Le bici sono andate a costituire il nucleo del parco biciclette della scuola lughese, utilizzato per gli spostamenti legati alle attività di scienze motorie in piscina e per favorire la mobilità di gruppi di studenti e docenti all’interno del territorio comunale.

La consegna delle bici ai cittadini, cominciata ieri, andrà avanti fino a domani nel giardino dell’istituto Marconi, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 19.

Oramai da anni l’istituto Marconi realizza questo progetto che ha come obiettivo quello di ridare vita alle biciclette che altrimenti sarebbero state abbandonate o rottamate. Le bici provengono dal deposito del Comune dove la polizia municipale porta tutte quelle abbandonate ai pali e nelle vie della città. Una parte, quelle in miglior stato, vengono risistemate, le altre usate come pezzi di ricambio. Un progetto molto importante che aiuta i ragazzi ma anche i cittadini a essere sensibilizzati anche sulle questioni ambientali.