Le benemerenze alle nostre stelle

Domani alle 18 il salone consiliare del Comune ospiterà la Festa delle Benemerenze sportive, nel corso della quale il Coni conferirà come di consueto le onorificenze ad atleti e dirigenti di società sportive in virtù dei risultati raggiunti. A premiare i vari sportivi ed i club del territorio saranno fra gli altri il delegato del Coni Massimo Taiti, il presidente regionale del Coni Simone Cardullo, la sindaca Ilaria Bugetti ed il presidente del comitato toscano Figc Lnd Paolo Mangini. Lunga la lista dei premiati, iniziando dai "Premi Coni" che saranno conferiti fra gli altri anche al nuotatore poggese Gianmarco Sansone (Fiamme Oro, bronzo nella 4x100 misti in staffetta ai Mondiali di Doha) ed alla pratese Giulia Mencarelli del Notapinna Prato (che ha conquistato due bronzi ai Mondiali "juniores"). Premio anche al judoka ed arbitro di judo Roberto Macrì e l’allenatore Cristiano Ferri per il calcio, per le società saranno premiate Tennis Club Bisenzio e l’Ambra Pugilato Boxe. "Stella di bronzo": il Prato C5 riceverà il premio e per i dirigenti il riconoscimento andrà al delegato provinciale Fitp Antonio Bambagioni. Due medaglie di bronzo del Coni al pugile Leonardo Esposito e a Francesco Visintin. Riconoscimento anche a Massimiliano Masi.