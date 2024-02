Le aziende si svuotano. La metà non trova gli operai che cerca. Nasce nuova task force

Settantuno proposte formative e di orientamento gratuite rivolte agli studenti degli istituti superiori, con l’obiettivo di formare manodopera per le aziende a corto di operai. La speranza arriva dall’edizione 2023-2024 di "Prepara il tuo futuro", un catalogo di offerte presentato ieri nella sede pistoiese della Camera di commercio di Pistoia e Prato che vede la partecipazione di 41 soggetti, tra cui Ufficio scolastico regionale, Arti (Agenzia regionale toscana per l’impiego), associazioni di categoria, ordini e collegi professionali, sindacati, associazioni dei consumatori e fondazioni Its Academy della Toscana. Il progetto, promosso dalla Camera di commercio, mira a creare una rete per costruire insieme un unico punto di riferimento da presentare agli istituti scolastici superiori, che in questo modo possono organizzare al meglio le proprie attività di orientamento.

"Essere riusciti a fare rete può solo migliorare e massimizzare la qualità e l’efficacia dell’offerta formativa – afferma Dalila Mazzi, presidente della Camera di commercio di Pistoia e Prato – Per favorire lo sviluppo di professionalità con competenze che servono alle imprese e dare ai giovani maggiore possibilità di trovare un lavoro dobbiamo giocare d’anticipo, orientare le scelte formative dei nostri giovani e favorire la nascita di professionalità adeguate alle evoluzioni del mercato".

Nel 2023, nonostante una crescita della domanda di lavoro anche in provincia, molte imprese, addirittura una su due (45%), hanno riscontrato difficoltà nel reperire i profili desiderati. Dai dati emerge anche che le imprese richiedono sempre più competenze specifiche, soprattutto nell’ambito del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale, ma anche capacità di adattamento e flessibilità, problem solving, saper lavorare in gruppo e competenze digitali.

"Le aspettative sono alte – sottolinea Teresa Amadeo, dell’Ufficio scolastico regionale – anche perché per noi è fondamentale informare i giovani su quello che potranno andare a fare dopo la scuola". Poi Rossella Micheli, responsabile del servizio digitalizzazione e orientamento della Camera di commercio: "Nell’offerta formativa – spiega – ci sono corsi che vanno dall’avvio d’impresa fino a quelli che spiegano le differenze e le peculiarità delle diverse professioni, dal commercialista, all’infermiere o all’architetto. L’offerta è vasta".

Per i promotori del progetto i risultati iniziali sono estremamente incoraggianti, con 9 istituti scolastici (5 su Pistoia e 4 su Prato) che hanno già manifestato interesse e richiesto interventi formativi per 135 classi, per un totale di oltre 2.400 studenti.

Patrizio Ceccarelli