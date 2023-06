Le aziende perdono la pazienza "Il caos sulla 325 ci penalizza Vogliamo progetti immediati"

PRATO

Martedì la Vallata, i suoi cittadini e le sue imprese sono stati ostaggio della 325 e ieri si è alzata la voce di imprenditori ed associazioni di categoria per dire "basta" di fronte ad una situazione intollerabile. Confindustria Toscana Nord, Cna Toscana Centro e Confartigianato Imprese Prato hanno scritto una lettera ai sindaci e al presidente della regione Toscana per avere "risposte chiare sui collegamenti con la Valbisenzio". "La situazione di quella strada ci preoccupa da sempre. Al tema della fluidità del traffico, si aggiunge quello per le infrastrutture in territori fragili per la posizione geografica, come il rischio di frane, alluvione e smottamenti - dice Daria Orlandi, consigliere delegato alle infrastrutture di Ctn- Chiediamo la progettazione solerte di una viabilità alternativa e che metta in connessione funzionale anche aree produttive del distretto". "Un progetto realizzabile per la SS325 è improrogabile – dice il presidente di Cna Claudio Bettazzi – E’ inaccettabile che le imprese e i cittadini che gravitano su questa unica strada restino ostaggio di qualsiasi imprevisto. Vanno definiti progettualità, costi, tempi di realizzazione e trovate risorse. La questione della viabilità è irrisolta: non va ricondotto solo ad una nuova arteria viaria".

Per Moreno Vignolini, vicepresidente di Confartigianato e imprenditore in Vallata, "ora l’ultima cosa che ci interessa è il gioco delle accuse, ma quanto accaduto è il risultato di scelte non fatte, di mancanza di attenzione e lungimiranza, di una politica pigra nel delineare strategie economiche. Oltre 10mila persone sono rimaste intrappolate in un evento previsto da anni. Vogliamo sapere cosa hanno intenzione di fare le istituzioni preposte e risposte chiare, anche un no". Matteo Santi di Beste stigmatizza "gli enormi disagi patiti nell’impossibilità di ricevere e spedire le merci. Un giorno di stop totale, in cui abbiamo dovuto correre ai ripari attivando il lavoro da remoto. L’incidente sulla 325 testimonia l’impellenza di una soluzione politica. La palla è nelle mani dei politici che hanno il dovere di intervenire, dalla Provincia alla Regione. I sindaci sono già d’accordo su questa priorità non più procrastinabile". Un danno grosso che non si può quantificare, secondo Santi "perché sono saltati incontri coi clienti, ai quale è difficile spiegare perché non c’è una via alternativa per raggiungerci".

Sara Bessi