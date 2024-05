Le aziende meritano sostegno

Le prospettive per i prossimi mesi sono di forti difficoltà e potrebbero mettere a rischio intere filiere produttive. Sono le parole usate da Confartigianato e Cna per chiedere aiuto al governo per il sistema moda. Parole che purtroppo non fanno che confermare il periodo molto complicato che sta vivendo il settore e di riflesso il nostro distretto, che fatica a macinare lavoro ormai da troppi mesi. Tra le proposte avanzate cig in deroga, sospensione dei versamenti dei tributi, aiuti per partecipare alle fiere di settore: idee concrete che meritano attenzione e una approfondita discussione in tempi rapidi, perché non sia troppo tardi. Il distretto fiaccato dall’alluvione non può sostenere un’altra crisi.