Le aziende meritano più ascolto

Leonardo Biagiotti

Il grido d’allarme lanciato dal presidente di Confartigianato Luca Giusti durante il dibattito sul futuro delle imprese collegato al premio su tradizione, sostenibilità e innovazione non deve cadere nel vuoto. Le aziende ce la fanno "nonostante non ci siano aiuti", costrette a lavorare la metà dell’anno per il fisco. E’ troppo. Soprattutto considerando che la qualità a Prato c’è e non va soffocata, ma esaltata. Anche la seconda giornata di Milano Unica ha certificato il buon andamento della fiera dopo lo stallo parigino, un ottimo segnale in vista della seconda parte dell’anno. Gli imprenditori chiedono solo di non trovare ostacoli superflui lungo la strada. Anzi, di trovare proprio la strada, intesa come infrastrutture efficienti. Vanno ascoltati.