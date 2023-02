Le aziende corrono, la Regione no "Serve concretezza per lo sviluppo"

La produzione complessiva del manifatturiero pratese è cresciuta del 6,8% nel 2022 (quella italiana si ferma al +1,3%) con performance buone che, però, sono andate ad affievolirsi nei vari settori nel quarto trimestre, complici il picco di inflazione, i tassi di interesse al rialzo, gli squilibri dei costi energetici e l’incognita della guerra. Nel dettaglio della produzione industrale, il tessile presenta un incremento dell’8,7%, l’abbigliamento del 3,4%, la meccanica del 6,6%, (nel 2021 era a +24,2%). Crescita al rallentantore per il settore delle costruzioni, dove il 2022 si è chiuso con un +22,2% di ore medie mensili lavorate a fronte di un +47,3% nel 2021; un settore, quello dell’edilizia che rappresenta l’11% di valore aggiunto dell’industria (ultimo dato Istat). L’export si è mantenuto in linea con l’andamento nazionale, mentre registra un calo evidente nel terzo trimestre (+10,1% a Prato contro il +19,6% in Italia). La variazione positiva di vendite all’estero per il tessile chiude i primi 9 mesi del 2022 a +26,6% di esportazioni in valori; valore positivo nello stesso lasso di tempo per la meccanica con +13,4%, l’abbigliamento con +16,3% e il manifatturiero con +22,3%. Al distretto pratese mancano ancora 5 punti percentuali per raggiungere i livelli di produzione...