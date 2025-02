Le "arance della salute" aiutano i ricercatori di Airc

Leo club Montemurlo e Leo club Firenze insieme per "Le arance della salute" a favore di Airc-Associazione ricerca sul cancro. La manifestazione ha inaugurato il 60mo anniversario di Airc, oggi principale polo privato di finanziamento della ricerca oncologica indipendente in Italia. Vi è stata una grande mobilitazione: volontari nelle piazze, studenti e insegnanti nelle scuole. I due club hanno voluto partecipare per diffondere la consapevolezza sull’importanza della prevenzione e raccogliere fondi per dare continuità al lavoro di circa 5.400 ricercatori e avviare nuovi progetti. Tutti i fondi raccolti sono destinati ad Airc per offrire un contributo concreto alla ricerca di nuove cure e nuovi strumenti per la diagnosi precoce e per la prevenzione, per ridurre il rischio di cancro. Airc persegue sui territori campagne educative e in questi giorni nella grande distribuzione, protagoniste sono state "Le arance rosse". Grande attenzione è rivolta alle scuole attraverso l’apporto di ricercatori, kit didattici, contest, video pillole e numerose proposte ludico-educative utilizzando differenti approcci metodologici per agevolare la didattica con le nuove metodologie.