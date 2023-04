Le affinità tra allievo e maestro

Perché lo sport trasmetta valori positivi è importantissima la relazione tra maestro e allievo. Ma come si stimola positivamente un ragazzo? Gli alunni lo hanno chiesto direttamente ad alcuni loro istruttori. Così ha risposto Irene Sgobbo, insegnante di danza e coreografa, direttrice dell’Accademia Studio 44 di Prato: "Il rapporto con gli allievi è unico, non si può inquadrare in uno schema preciso, ma è fatto di rispetto, fiducia, affetto. E’ importante la trasparenza, la lealtà, tento di infondere fiducia nei ragazzi e nei loro compagni". Anche Faustino Colombo, 62 anni, maestro di scherma della Società Scherma Prato conferma: "il rapporto con l’allievo è fondamentale, è basato sulla fiducia, sulla conoscenza, ma è anche una condivisione umana, ispirata al rispetto, al dialogo e all’ascolto". Infine Giulio Gambassi, 29 anni, allenatore del progetto Pallacanestro Prato sugli sport di squadra: "Il rapporto tra allenatore e allievo è bellissimo basato in primis sulla fiducia reciproca, un rapporto vero perché soprattutto a livello giovanile i ragazzi sono sempre veri e ti danno tutto quello che hanno. Per questo amo tanto il mio lavoro". Fiducia, affetto, ascolto ma anche tanta passione.