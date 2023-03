Le adozioni a distanza sono utili?

Anche noi ci siamo dati da fare per contribuire in modo concreto ad aiutare gli altri. La nostra scuola, infatti, si impegna da anni a raccogliere fondi attraverso un mercatino allestito annualmente con oggetti realizzati da noi stessi o recuperati tra le tante cose che nelle nostre case rimangono inutilizzate. Con il ricavato siamo riusciti ad aiutare diversi bambini e AMATAFRICA ci ha permesso di comprendere quanto poco basti per cambiare la vita di qualcuno che è nato nella parte meno fortunata del mondo. Come ci ha detto Vitaliano Vagli, volontario dell’associazione, le adozioni a distanza servono a garantire cibo, acqua e un percorso di studi completo, che culmina con la "Scuola dei Mestieri", dove i ragazzi possono imparare a svolgere il lavoro che gli permetterà di vivere. Quando gli chiedono come si sente quando vede il risultato del suo impegno, risponde che non è lui ad aiutare questi ragazzi, ma sono loro a renderlo felice di aver scelto questo percorso: la gioia che vede nei loro occhi quando li incontra e le loro manifestazioni di affetto valgono molto più di qualsiasi premio.