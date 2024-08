Lazzerini di nuovo aperta. Per viaggiare nella cultura

Riaperte da ieri dopo la breve pausa d’agosto la biblioteca Lazzerini, la biblioteca Ovest di via Isidoro Del Lungo e la biblioteca Antonio Bruni di Casale, mentre la biblioteca Nord riaprirà lunedì prossimo 25 agosto. In queste giornate magari ancora in pausa dal lavoro per chi resta in città fare un salto in Lazzerini può come eszsere intraprendere un viaggio tra le meraviglie della letteratura, in uno spazio bellissimo. Fino al 31 agosto è inoltre possibile prendere in prestito fino a 20 materiali, fra libri, audiolibri e film preferiti, anziché i dieci previsti dal regolamento. Anche la biblioteca Ovest, la biblioteca Nord Peppino Impastato e la biblioteca di Casale Antonio Bruni hanno attivato questa speciale modalità di prestito estivo (dalla promozione sono esclusi i prestiti interbibliotecari, gli eReader e le riviste). Sempre In Lazzerini è possibile visitare anche la mostra 10fotounastoria, allestista nella galleria espositiva. La mostra è frutto di un laboratorio fotografico realizzato dall’Associazione Fuoricampo e svolto Prismalab, dove i partecipanti, tutti giovanissimi, sono stati invitati a costruire un racconto per immagini usando esclusivamente lo smartphone. Al gruppo sono state chieste 10 istantanee per descrivere il personale racconto di un pomeriggio diverso dal solito. Ciascuno ha avuto la possibilità di variare tra differenti soggetti e inquadrature, in particolare è stato chiesto di includere nella sequenza di immagini ritratti, foto d’ambiente, dettagli e un selfie, per rendere il racconto più completo possibile. Il risultato di questo laboratorio è stato un connubio di percorsi narrativi diversi e allo stesso tempo la costruzione di una rappresentazione comune.