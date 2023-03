L’azienda pratese ha liquidato i cinesi della Huamao

Il valore dell’operazione che ha portato al passaggio del 51% di Beste al polo Holding Moda non

è stata resa nota. Certo è che per portare a termine l’aggregazione, Giovanni e Matteo Santi hanno dovuto provvedere a liquidare l’azienda tessile cinese Huamao, che possedeva il 10% delle quote societarie di Beste. Allo stesso tempo, l’azienda pratese è uscita dal capitale della joint venture cinese messa in piedi, sempre insieme ad Huamao, nel 2012 per produrre tessuti di fascia medio-alta nell’area tessile nell’area di Anqing. Holding Moda nella sua acquisizione non ha compreso il marchio Monobi di Beste, che produce capi finiti per il guardaroba maschile. Il marchio di abbigliamento maschile rimane in mano alla famiglia Santi: l’idea è che diventi un cliente del polo Holding Moda. Quest’ultimo con Beste arriva ad annoverare 13 società partecipate: operazione che consente al gruppo di superare nel 2023 i 300 milioni di fatturato e una manodopera specializzata di 1.500 dipendenti.