L’avviso: il Comune cerca un’altra sede per la polizia municipale

Illuminare due vetrine è il simbolo della ripartenza a Seano.

I negozi, in realtà, erano pronti per essere inaugurati prima del fatidico 2 novembre e la "fortuna" ha voluto che si trovassero sul lato rialzato da via Baccheretana dove l’acqua non è arrivata. Dopo due settimane, finalmente, le luci di Eclair e Senza Tempo Vintage si sono accese. Entrambi nascono da idee di giovani che hanno deciso di cambiare lavoro e insieme alle famiglie puntare sull’abbigliamento giovane che a Seano mancava.

"Eclair" è un marchio creato da Andrea Iacovino, con la collaborazione della sorella Monica. "Il nome deriva dalle origini calabresi della mia famiglia, io sono il nipote di "Lampo" che aveva una azienda edile e tradotto è bagliore. Ho lavorato per alcuni anni come commesso e adoro stare al pubblico, abbiamo scelto una linea di abbigliamento giovane, uomo e donna, valida comunque per tutte le età. Il 2 novembre i capi erano tutti appesi perché l’inaugurazione era prevista il sabato: la sera sono corso a piedi e mi sono trovato l’acqua sopra i ginocchi in strada, meno male siamo in salita. Allora in quei giorni si è preferito rimandare tutto e ci siamo messi ad aiutare la gente".

Nei fondi dello stesso palazzo, è nato "Senza Tempo Vintage" di Lorenzo Pistone: "Con la mia famiglia abbiamo sempre avuto la passione per il vintage e appena visto questo fondo si è capito che era quello giusto. La mamma Antonella è l’artista di casa ed ha pensato ai quadri, sono dipinti da lei, alla disposizione degli arredi ed ha collaborato il suo compagno Riccardo: questi mobili e oggetti di arredo che richiamano l’America anni Cinquanta sono nostri".

Felice anche il sindaco Edoardo Prestanti: "Queste nuove aperture rappresentano un momento di speranza di tutta la nostra comunità".

M. Serena Quercioli