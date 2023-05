Lavoro, tesoretto da 200 milioni Voucher e formazione su misura "Un’opportunità da non sprecare"

Spazio al lavoro e alla formazione. È l’anno giusto per dare gambe alle misure di sostegno all’impresa orientate soprattutto a diminuire il gap tra domanda e offerta. La Regione ha fatto da regista alla maxi operazione di rilancio di artigianato e industria. I soldi sono tanti e le idee non mancano: Prato ha un obiettivo trovare nuova forza lavoro per non ostacolare il processo di ringiovanimento del distretto e non solo. Secondo l’ultima indagine di Cna l’età media dei lavoratori artigiani della provincia supera 50 anni, con molti addetti prossimi alla pensione.

Regione insieme a Comune di Prato, associazioni di categoria e sindacati hanno fatto un lavoro certosino per andare ad intercettare le necessità. Ora ci siamo. Dopo gli anni bui del Covid che hanno rallentato inevitabilmente i lavori, è arrivato il punto di svolta. I prossimi mesi saranno cruciali: i soldi sul piatto ci sono e sono tanti. L’obiettivo è sfruttare al meglio queste risorse senza lasciare che un tesoretto tanto ambito vada sprecato. A disposizione delle imprese toscane ci sono i 54 milioni del Patto per il lavoro, si tratta della quota ricevuta dalla Toscana dei residui storici della cassa integrazione in deroga oggetto del protocollo tra Regione e ministero del Lavoro siglato con l’allora ministro Orlando, 700 milioni in sette anni di Fondi strutturali e 400 milioni in sei anni del progetto Gol previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. In totale circa 200 milioni all’anno di risorse da impiegare nella formazione e nello sviluppo. Un mare di soldi che Prato deve riuscire a sfruttare al meglio. "Il Comune di Prato con le associazioni di categoria, i sindacati e la Regione hanno fatto un lavoro straordinario per intercettare le risorse e i bisogni del territorio", spiega la presidente della commissione sviluppo della Regione, Ilaria Bugetti. "Adesso è il momento di concretizzare queste azioni per aiutare le nostre aziende a superare problemi e ostacoli". In particolare l’età media degli imprenditori sempre più avanzata e le difficoltà a reperire personale. "Affinché la domanda e l’offerta di formazione si incrocino, è necessario lavorare sia sulla definizione della domanda (analisi delle competenze dei lavoratori in relazione ai fabbisogni) sia sull’offerta, in termini di personalizzazione degli interventi", aggiunge Bugetti. "Bisogna lavorare perché il Centro per l’impiego costituisca sempre di più un punto di riferimento nell’intermediazione tra domanda e offerta di lavoro territoriale".

In campo il nuovo Patto per il lavoro, un pacchetto di misure di politica attiva per favorire l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro, oltre che nuova occupazione. Tante le misure previste: dagli assegni per l’impiego ad azioni a sostegno della fase di ‘start up’ di impresa e voucher di conciliazione. Misure destinate a lavoratrici e lavoratori coinvolti in crisi aziendali a veri e propri incentivi all’occupazione. I percorsi formativi brevi finalizzati all’occupabilità, che consistono di interventi di formazione o di riqualificazione professionale di breve durata, rivolti a soggetti disoccupati, inoccupati ed inattivi, con lo scopo di accrescerne le competenze professionali e diminuire il disallineamento. Davvero un catalogo di offerta formativa di corsi brevi, in coerenza con le esigenze e le priorità delle imprese. Infine i voucher just in time, che hanno lo scopo di soddisfare le richieste dei lavoratori e delle imprese che necessitano di professionalità specifiche.

Silvia Bini