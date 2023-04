Operai come schiavi. Qualcosa è cambiato: anche le ditte italiane ora rischiano grosso

Prato, 8 aprile 2023 - Dare scacco al distretto illegale della moda? Forse per riuscirci non servono nuove leggi. Potrebbe bastare la volontà di applicare le norme che già esistono. La prima: l’articolo 603 bis del codice penale che combatte lo sfruttamento del lavoro. La seconda: la legge 276 del 2003 che disciplina la responsabilità in solido dei committenti. Soprattutto quest’ultima, risalente ormai a 20 anni fa, è rimasta finora lettera morta, ma oggi sembra avere finalmente trovato, per la prima volta, applicazione nei capannoni di Prato.

Un precedente importante per fare in modo che, nell’intricata catena degli appalti e dei subappalti che costituiscono la rete dei rapporti commerciali del sistema tessile, non ci siano più imprese che possano impunemente ignorare cosa accade agli anelli più deboli della catena, quei lavoratori stranieri che vengono spesso pagati una miseria e sottoposti a condizioni indecorose di lavoro. Il caso è quello della pelletteria "Serena" di Poggio a Caiano, la cui titolare, una donna cinese, è stata condannata per sfruttamento a un anno e dieci mesi, mentre per il di lei marito è intanto arrivato il rinvio a giudizio. Ma questa è, purtroppo, ordinaria amministrazione. La novità rilevante è invece rappresentata dall’accordo economico siglato, in sede civile, tra la Filctem Cgil di Prato e una delle ditte committenti, intermediarie fra la pelletteria e alcuni importanti brand della moda. In quella sede la ditta committente ha accetttato di versare circa 30.000 euro a ciascuno dei tre lavoratori stranieri - ivoriani e malesi - che qualche anno prima avevano sporto denuncia per sfruttamento e violenze.

"Ci siamo costituiti parte civile insieme ai tre operai sfruttati", spiega Juri Meneghetti, segretariodella Filctem Cgil Pistoia-Prato. "Questi ultimi hanno potuto reclamare le quote salariali non versate dai datori di lavoro. E proprio grazie all’individuazione di una ditta committente siamo riusciti a trovare un accordo che prevede che quella stessa ditta, in virtù del principio della responsabilità solidale, pagi le gravi differenze retributive di cui si era resa responsabile la ditta appaltatrice".

"Il committante - aggiunge Alessandro Gattai, avvocato della Cgil - ha accettato di risarcire i tre lavoratori e in futuro potrà eventualmente rivalersi sul proprio cliente per la restituzione dei soldi liquidati per un debito non suo". Da sottolineare, però, che esiste una questione di tempo cruciale, secondo quanto stabilisce la norma del 2003: la responsabilità in solido può essere fatta valere solo "entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto", dopo di che non può essere più rivendicata. "In questi anni - spiega Meneghetti - abbiamo accolto un centinaio di denunce di lavoratori. Le sentenze dei processi penali arrivano 4 o 5 anni dopo le segnalazioni. Questo per dire che le leggi ci sono, ma il sistema è lento. Ecco perché chiediamo ancora una volta al ministero del Lavoro che Prato diventi un laboratorio di sperimentazione contro lo sfruttamento".