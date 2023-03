Lavoro nero Sospese altre dieci ditte

E’ di dieci aziende sospese per lavoro nero il bilancio di una serie di controlli dell’ispettorato territoriale del lavoro (Itl) di Prato-Pistoia, nell’ambito del progetto "Alt caporalato D.u.e", contro le forme di sfruttamento della manodopera nel settore manifatturiero pratese, effettuati nell’ultima settimana di febbraio. I controlli hanno riguardato laboratori di confezione e aziende di pronto moda e l’Ispettorato ha effettuato 14 accessi, rilevando altrettante irregolarità. Sono 89 (7 italiani 82 stranieri) i lavoratori tutelati. Gli importi introitati per "revoche sospensioni" ammontano a 9.500 euro, a fronte di 27.500 euro di somme aggiuntive accertate. I controlli vengono eseguiti oramai con cadenza fissa in modo da stroncare il fenomeno delle attività illegali. Il progetto straordinario ("Alt caporalato") è stato voluto direttamente dal Ministero che, di volta in volta, manda gli ispettori del lavoro all’interno delle ditte. E come sempre sono state rinvenuti diverse irregolarità tanto da arrivare alla sospensione di ben dieci ditte in una sola settimana.