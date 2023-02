Lavoro, la domanda incontra l’offerta 320 contratti aspettano candidati

C’è il giovane fresco di diploma alla prima occupazione, il padre di famiglia senegalese intenzionato a portare qui i suoi figli, la ragazza che ha terminato lo stage e cerca un impiego stabile. Si chiama ’recruiting day’, la giornata dedicata all’incontro tra aziende e potenziali nuovi candidati andata in scena ieri al Centro per l’impiego di via Pistoiese. Sei le posizioni lavorative aperte dalla Beste per modellisti, sarti, addetti alla stiratura, operai specializzati in rifinizione e tintoria, chimici e manutentori elettromeccanici. Oltre sessanta i curriculum arrivati. Trenta quelli selezionati dal Centro che ha coordinato i lavori. "Mi sono diplomato nell’ambito socio sanitario, ma vorrei entrare a lavorare nel tessile anche su consiglio di mio fratello che è già nel settore", racconta Gioele Toccafondo, 21 anni tra i candidati selezionati per il colloquio. "Non mi sentivo di proseguire gli studi con l’Università, preferisco entrare subito nel mondo del lavoro".

Poco dopo al Centro per l’impiego arriva Dione Ablaye, senegalese di 39 anni, da 14 in Italia. "Facevo il meccanico adesso cerco una nuova occupazione - confida -. Ho due bambini che per il momento abitano in Senegal, il mio sogno è riuscire a riunire tutta la mia famiglia". La motivazione è tanta e l’opportunità offerta dal tessile può essere davvero la svolta per Dione disposto a qualsiasi impiego e ad imparare qualsiasi mestiere pur di accorciare le distanze tra lui e i suoi figli. Le giornate dedicate al ’recruiting day’ saranno ripetute proprio per cercare di dare risposta alla fame di lavoro e alle aziende in cerca di manodopera. A rappresentare bene la situazione attuale del mondo del lavoro ci sono i numeri del Centro per l’impiego: oltre 200 le posizioni aperte per i dipendenti e 320 contratti a disposizione. Numeri altissimi come non si vedevano da tempo in città, sintomo si una ripresa costante del lavoro che però adesso ha bisogno di leve. Le posizioni aperte abbracciano un po’ tutti i settori, non c’è qualcosa di predominante in assoluto: dal tessile, alla meccanica, dall’edilizia all’impiantistica. Si cercano operai specializzati e non. Tra i candidati selezionati ieri c’era anche Samuel Esogban, in Italia da sei anni, originario della Nigeria attualmente dipendente di un’azienda agricola di Bologna. Il suo obiettivo è avvicinarsi a casa e lasciare il mondo dell’agricoltura per entrare in fabbrica. Ieri era anche lui al Centro per l’impiego.

Il suo curriculum è stato selezionato, anche lui era tra coloro che ha avuto l’opportunità di svolgere un colloquio di lavoro direttamente con l’azienda che offre il posto. "Parlo bene inglese", dice Samuel in un italiano incerto che ammette di dover migliorare. "Lavoro la terra nella zona di Bologna, mi piacerebbe cambiare mestiere". Poi un in bocca al lupo ricambiato con un sorriso smagliante. Mishel Drizza ha 22 anni, abita a Cantagallo e dopo uno stage e studi nel settore della moda vorrebbe proprio sistemarsi: "Ho fatto un tirocinio adesso che è finito ho capito che il tessile è il settore che mi piace. Speriamo", dice la ragazza prima di entrare al colloquio. Per quanti cercano lavoro il prossimo appuntamento sarà il 2 marzo con l’open day per la ricerca di vari profili professionali per aziende del settore tessile. Per partecipare è necessario presentarsi direttamente al Centro per l’Impiego dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 17, muniti del proprio curriculum vitae.

Silvia Bini