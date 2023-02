"Lavoro importante Nuova assunzione"

Il numero che dà più sconforto, nella carrellata di dati, è quello degli agenti, passato da un nucleo di 12 uomini in campo prima della riforma delle province ai 9 attuali. "A breve dovrebbe entrare in servizio un nuovo agente – ha detto il presidente Calamai – ma il mio impegno sarà quello di aumentare il numero della squadra, visto che la Polizia Provinciale rappresenta fisicamente la Provincia sul territorio". Ieri sono stati inoltre premiati gli agenti che si sono distinti per l’impegno profuso a servizio della tutela degli animali e dell’ambiente. Per la tutela degli animali sono stati premiati Roberto Panzi, Cristina Chiavacci e Leonetto Trinci, per l’ambiente Gianfranco Tofanelli, Cristina Chiavacci e Leandro Giannetti.