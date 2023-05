Lavori di giorno sulla tangenziale Corsia chiusa e nessun avviso File e caos: la viabilità va in tilt

Prato, 25 maggio 2023 - I lavori di manutenzione straordinaria in viale Nam Dinh sono diventati un inferno per gli automobilisti che ieri mattina si sono trovati a transitare da Montemurlo in direzione Prato, imbottigliati in un lungo serpentone di auto ininterrotto dalle 8,30 fino alle 17, ora in cui gli operai hanno riposto gli attrezzi da lavoro. Il cantiere non era stato comunicato e così centinaia di automobilisti ignari hanno imboccato la tangenziale senza però sapere che la strada era ad una corsia. Un restringimento che è costato file e disagi. Si tratta di opere di manutenzione straordinaria di una parte dell’asfalto, dove erano state segnalate buche e una situazione di potenziale pericolo.

L’accortezza del Comune di iniziare i lavori alle 9 e terminarli alle 17, cercando di evitare l’ingresso a scuola e lavoro, così come l’uscita, non ha sortito grandi effetti. La viabilità cittadina è andata completamente in tilt: file continue dal confine con la frazione di Bagnolo, tutti fermi anche a Maliseti così come in via Pistoiese. Insomma raggiungere Prato, Capezzana e i caselli autostradali per chi proveniva da Montemurlo, Maliseti e Santa Lucia attraverso tangenziale e via Pistoiese ieri mattina, soprattutto, non è stato per nulla facile. I lavori coordinati dall’ufficio traffico e dureranno almeno ancora due giorni, se non ci saranno interruzioni per il maltempo. Per non sbagliare meglio evitare viale Nam Dinh.

"Si tratta di manutenzioni straordinarie necessarie per mettere in sicurezza alcuni tratti di strada dove erano presenti buche e avvallamenti", spiega l’assessore alla viabilità Cristina Sanzò. "I lavori sono coordinati dagli uffici, si tratta di piccoli interventi che purtroppo possono causare disagi. La sicurezza viene prima di tutto, è impensabile che il traffico non ne risenta".

Viale Nam Dinh non è una strada qualunque, è una delle arterie più battute della città, non solo prima delle 9 e dopo le 17: sarebbe stato auspicabile comunicare meglio gli interventi anche nei giorni precedenti ai cantieri, così come prevedere opere in orario serale o nei giorni festivi. Sicuramente i prezzi lievitano, ma ci sono determinate zone che meritano maggiore attenzione perché capaci di bloccare la viabilità di mezza città. Esattamente come accaduto ieri.