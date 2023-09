Lavori sulla ferrovia Ripartono i treni

Conclusi i lavori estivi tra Pistoia e Montecatini sulla linea Firenze-Pistoia-Viareggio realizzati da Rete Ferroviaria Italiana.

Da ieri è ripresa la circolazione ferroviaria tra le due località. Durante le attività di cantiere iniziate il 23 luglio sono proseguiti i lavori per la realizzazione della nuova galleria e dei relativi piazzali di emergenza agli imbocchi nel Comune di Serravalle Pistoiese ed è stato completato il sovrappasso ferroviario connesso alla soppressione dei passaggi a livello nel Comune di Pieve a Nievole. Inoltre sono proseguiti i lavori per la realizzazione: delle barriere antirumore e delle opere idrauliche dei torrenti Stella, Tazzera e Mandrione, la posa dell’armamento ferroviario e degli impianti di trazione elettrica del nuovo binario.

Fino a venerdì 27 ottobre sono programmati lavori per il rinnovo di circa 5 chilometri di binario sulla linea Firenze-Pistoia-Viareggio. Le attività comporteranno una rimodulazione dell’offerta ferroviaria ed in alcuni casi la sostituzione dei servizi con autobus, sulle linee: Firenze-Pistoia-Viareggio e Lucca-Pisa. Le modifiche sono visibili on line.