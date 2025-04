Prato, mille interventi di manutenzione stradale e 3.278 quintali di asfalto per le buche

Prato, 29 aprile 2025 - Dall'inizio dell'anno sono stati realizzati quasi 1.000 interventi di manutenzione stradale e stesi 3.278 quintali di asfalto a caldo con il thermocontainer per tappare buche e avvallamenti nella rete stradale pratese, composta da circa 550 km. L'importo dell'appalto di servizio a Consiag Servizi Comuni per la manutenzione ordinaria è di 1,1 milioni di euro, a cui si aggiungono gli oltre 3,7 milioni di lavori di manutenzione straordinaria e riasfaltatura appaltati dall'inizio dell'anno all'autunno prossimo tra quelli ultimati, in corso e da programmare.

"Con condizioni climatiche favorevoli, l'impegno da parte dell'Amministrazione comunale è di aumentare gli interventi per tappare le buche e migliorare la percorribilità delle strade, soprattutto sugli assi principali e le vie più transitate - afferma l'assessore ai Lavori Pubblici, Marco Sapia - Puntiamo ad aumentare le risorse per tappare le buche e gli ammaloramenti stradali. Per quanto riguarda le asfaltature nuove, gli interventi sono disseminati in tutto il territorio di Prato e comprendono anche i marciapiedi in vari tratti stradali".

Figurano ad esempio tra questi il nuovo manto stradale appena realizzato da via del Fiordaliso alla rotatoria con via Nenni o in zona ex Ippodromo, le asfaltature in via di Maliseti e via Melis, della Tangenziale da via Cava a via Orione e il nuovo marciapiede in via Bresci a La Querce. Da programmare invece tra gli altri i lavori in via Ofelia Giugni (nord), in via di Castelnuovo e via della Rugea (sud), in via del Casone a La Macine (est) e in via Sironi a Iolo (sud). Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione stradale eseguiti con il thermocontainer da Consiag Servizi Comuni, per l'esattezza nei primi tre mesi dell'anno sono stati 988, escluso il ripristino di segnaletica verticale, orizzontale e complementare. Le buche e gli avvallamenti in sede stradale sono stati 698, 36 quelli su marciapiede, 31 gli interventi per cordonati, pietre e zanelle, 98 quelli per pozzetti e caditoie e 125 su altri manufatti.