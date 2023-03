Lavori, strada chiusa e zero incassi "Cantiere sbagliato, noi penalizzati"

"Il Comune ha chiuso al transito e alla sosta per un’intera settimana via Filicaia, facendoci perdere la quasi totalità degli incassi. Una scelta che noi abbiamo contestato fin da prima della partenza dei lavori, chiedendo proprio al Comune, con quattro pec, di lavorare su una corsia di marcia per volta. Richiesta a cui non abbiamo avuto alcuna risposta. Oggi siamo quindi a lanciare una provocazione: ci indennizzi di tutti i ricavi persi con una maggiorazione del 30% e li investa nella strada per servizi e sicurezza a supporto delle attività commerciali e dei residenti". E’ un fronte compatto quello dei commercianti di via Vincenzo da Filicaia, nel tratto sotto i portici prima di arrivare all’incrocio con via Strozzi. A finire nel mirino delle proteste sono stati i lavori di riasfaltatura che hanno sbarrato il traffico in zona per una settimana. Interventi che secondo i commercianti andavano fatti progressivamente: prima una corsia, poi l’altra, assicurando così sempre il transito delle auto.

"In via Rubieri e in via Pagli i lavori sono stati eseguiti in questo modo, perché non è stata fatta la stessa cosa nella nostra strada? – si domanda Riccardo Petrucci del negozio di abbigliamento Cioni –. Lo stop al transito ha comportato alcuni giorni a incasso zero nelle nostre attività. Già questa è una strada che sta andando sempre peggio, dimenticata da tutti, Comune compreso. Ora ci si mettono anche le scelte di viabilità a penalizzarci".

La lettera dei commercianti indirizzata al Comune è stata firmata fra gli altri da Gianni Calenzo, Guido Logli e Carmen Volpe. Gli esercenti sottolineano come "anche la diminuzione di passaggio degli autobus in zona, con il taglio di alcune linee", penalizza ulteriormente l’arrivo dei clienti in negozio.

"E non dimentichiamoci che i lavori finivano alle 17 – ricorda Logli –, mentre se gli operai avessero lavorato almeno fino alle 1920 di sera forse la strada si sarebbe potuta riaprire prima". A intervenire sul caso di via Filicaia è anche la politica. L’assessore Cristina Sanzò spiega che "quando possibile l’impegno del Comune è quello di cercare sempre di lasciare almeno una corsia di transito aperta. Purtroppo in certi casi c’è la necessità di intervenire in maniera diversa – aggiunge –, ci scusiamo con commercianti e residenti per i disagi".

Il capogruppo di Fratelli d’Italia, Claudio Belgiorno, invece non risparmia critiche al Comune: "Per l’ennesima volta gli uffici comunali non si rapportano con i commercianti – dice –. E invece di dare un aiuto alla zona si crea un danno. Inoltre, come accade da altre parti, si dovrebbe iniziare a prevedere i lavori di riasfaltatura in notturna". Ad accodarsi alle proteste dei commercianti di via da Filicaia sono anche gli esercenti di via Strozzi. Quest’ultimi, a seguito di una raccolta firme, erano già stati ascoltati in commissione comunale lavori pubblici. "Un incontro a seguito del quale niente è cambiato – racconta Gianluca Barni della ferramenta –. Ci avevano promesso i sensori intelligenti per il nuovo sistema di carico e scarico ma non si è visto niente. Per non parlare della ciclabile inutilizzata che ci ha però dimezzato la carreggiata e che tra l’altro finisce nel nulla. La zona ha bisogno di sicurezza, di controlli, e di riacquistare valore. E invece di interventi organici di rilancio, assistiamo solo alla presenza degli ausiliari per fare le multe".

Stefano De Biase