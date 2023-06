Prato, a settembre via ai lavori di riqualificazione del sottopasso di via Ciulli

Prato, 15 giugno 2023 - Si svolgerà entro luglio la gara d'appalto per l'affidamento dei lavori per la riqualificazione del sottopasso di via Ciulli, chiuso da 13 anni per il sequestro probatorio disposto dalla magistratura in seguito alla tragedia avvenuta nella notte tra il 4 e il 5 ottobre 2010, quando tre donne cinesi - due sorelle e la figlia di una di loro - morirono annegate nel tunnel che collega Galciana e Narnali, allagato per l'esondazione del Vella a causa di una bomba d'acqua caduta poche ore prima. Gli anni e l'incuria dovuta alla chiusura hanno ridotto in pessimo stato il sottopasso, con piante infestanti, asfalto rovinato e impianti ormai non più funzionanti.

Il cantiere sarà aperto i primi giorni di settembre. Il progetto comprende la riqualificazione stradale ed edilizia, la sostituzione della rete elettrica, la sostituzione delle pompe attuali con un nuovo impianto di sollevamento acque, l'installazione del sistema di segnalazione semaforica e rilevazione allagamenti e il nuovo gruppo elettrogeno il modellamento del terreno e scarpata ferroviaria per regimazione delle acque meteoriche e gli interventi di manutenzione stradale di via Ciulli a nord del sottopasso. I lavori si concluderanno tra la fine dell'anno e gennaio 2024, mentre la procedura di collaudo degli impianti avverrà a cavallo tra gennaio e febbraio.

La riapertura alla viabilità è legata alla realizzazione della cassa d’espansione da 25mila metri cubi di capacità in funzione della nuova palazzina dell’ospedale Santo Stefano da parte della Asl Toscana Centro, come prescrive il decreto di dissequestro dell'arteria stradale emesso dalla Corte d'Appello di Firenze l'anno scorso, per garantire la sicurezza idraulica dell'area intorno ai torrenti Vella e Iolo. I lavori procederanno di pari passo con quelli del sottopassaggio e si concluderanno in concomitanza. Come ha spiegato l'ingegner Malossi nella sua relazione tecnica, in caso di forti piogge si riverseranno nell'invaso le acque del fosso Vella e del torrente Iolo in piena, mettendo tutta l'area - compreso il sottopasso - al riparo da allagamenti ed esondazioni. Il costo delle opere di riqualificazione è di 200mila euro, già inseriti nel bilancio di previsione 2023.