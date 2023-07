Lavori nelle scuole Nuove aule e laboratori Un’estate di cantieri Opere per 1,6 milioni

Investimenti per 1,6 milioni di euro e una ventina di istituti riqualificati e messi in sicurezza. Con la fine della scuola e la conseguente pausa estiva, l’amministrazione comunale ha fatto partire una serie di cantieri di riqualificazione negli istituti pubblici della città. Interventi che sono stati al centro ieri mattina di un sopralluogo del sindaco Matteo Biffoni e dell’assessore alla pubblica istruzione Ilaria Santi. Si parte dalla scuola primaria Ponte Petrino dove è in corso la suddivisione di uno spazio con l’ottica di ricavare due aule distinte. Modalità che si sta portando avanti anche alla primaria di Pizzidimonte. Alla primaria di Santa Gonda invece c’è in corso la chiusura di una porzione della mensa, zona cucina, così da potere lasciare posto a un nuovo laboratorio. Sempre qui verrà pure ripristinata la porta della biblioteca per ampliare la sala mensa.

Il lungo elenco di cantieri estivi prosegue con la scuola dell’infanzia Papa Giovanni XXIII dove sarà riqualificata la refezione con nuovo pavimento e imbiancatura. Alla scuola dell’infanzia Munari di San Giusto verrà chiuso l’attuale impianto idrico e ne verrà realizzato uno esterno completamente nuovo, in più ci sarà un rifacimento della pavimentazione del corridoio all’ingresso. Alla scuola secondaria di primo grado Curzio Malaparte si lavorerà invece sul comfort di studenti e insegnanti visto che saranno implementati i condizionatori. E all’istituto Don Milani è in corso una riorganizzazione dello spazio mensa e dei laboratori al piano terreno. Come detto ieri mattina Biffoni e Santi hanno effettuato una serie di sopralluoghi ai cantieri. Quelli visitati sono stati quelli alle scuole Arcobaleno, Dalla Chiesa e Santa Gonda. Proseguendo con gli interventi ricordiamo che alla secondaria di primo grado Lippi sarà realizzata una nuova aula di sostegno al piano terreno. E poi alla primaria Puddu saranno eseguiti dei lavori idraulici per collegare l’impianto di irrigazione all’orto scolastico. Senza dimenticare la palestra della secondaria di primo grado Fermi dove verranno messe in sicurezza le pareti in vetro-mattone. Spostandoci a San Giorgio a Colonica alla primaria Valeria Crocini, al completamento dei lavori, sarà eseguito un rifacimento della guaina di copertura, all’ asilo nido comunale Arcobaleno sono invece già terminati i lavori di adeguamento sismico e saranno realizzate quattro nuove aule con i relativi servizi igienici, due dormitori, spazio accoglienza, spazio polivalente e nuovo blocco cucina per la preparazione dei pasti e di tutti i servizi necessari.

Alla scuola Carlo Alberto Dalla Chiesa sono state realizzate le armature in calcestruzzo per le fondazioni e le pareti, e montati i solai in legno, e realizzate tre nuove aule. Alla scuola di primo grado Marcocci sono in corso i lavori per la realizzazione di una nuova mensa, a quella d’infanzia di Pacciana è in atto la realizzazione di un nuovo parcheggio a corredo dell’istituto. Si chiude con la scuola primaria e dell’infanzia Mascagni dove è in fase di ristrutturazione la mensa, finanziata coi fondi del Pnrr.

