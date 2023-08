Lavori in via Toscanini Traslocano gli uffici

A Montemurlo si è conclusa la prima tranche del maxi cantiere per l’adeguamento sismico del palazzo comunale di via Toscanini. I lavori di ristrutturazione andranno avanti anche nei prossimi mesi, ma la conclusione della messa in sicurezza strutturale consente di poter far rientrare nel palazzo alcuni importanti uffici, che l’amministrazione comunale un anno fa aveva dovuto spostare in piazza Donatori di sangue nell’ex sede dell’asilo nido Tata Badà. Dal primo settembre, dunque, gli uffici patrimonio, ambiente, infrastrutture e strade e lavori pubblici, ritornano nel palazzo comunale in via Toscanini, 1 al primo piano. Fino al prossimo 25 agosto gli uffici rimarranno attivi nella sede provvisoria di piazza Donatori di sangue, poi, il 28,29 e 30 agosto sarà fatto il trasloco e quindi dal 1 settembre ripartirà la regolare attività e il ricevimento di tecnici e cittadini. Si tratta dei primi uffici che ritornano nell’edificio a seguito della messa a norma sismica e degli interventi strutturali sui pilastri sui quali sono stati applicati dei dispersori sismici, una sorta di ammortizzatori, che, in caso di terremoto, smorzeranno il propagarsi delle onde sismiche.

Si è trattato di operazioni molto delicate e invasive che hanno costretto l’amministrazione comunale a provvedere al temporaneo trasferimento degli uffici in altre sedi. "Siamo contenti di poter far rientrare dal prossimo 1 settembre nella sede di via Toscanini, alcuni importanti servizi - dice il sindaco Simone Calamai –. I lavori strutturali per la messa in sicurezza sismica sono stati completati e quindi possiamo procedere ai primi rientri. Il lavoro sul palazzo di via Toscanini rappresenta un passaggio molto importante per la salvaguardia della sicurezza pubblica".