Lavori in via Strozzi. I negozianti: "Persi clienti. E il cantiere va a rilento"

"Non capiamo come si possano affidare lavori cosi importanti e duraturi a una ditta che, come abbiamo constatato più volte, consente agli operai di staccare poco più tardi delle 15. Si sarebbero dovuti organizzare due turni, di modo da velocizzare la chiusura del cantiere, che di certo rappresenta un disagio non da poco per chi lavora, e pure per chi vive, in questa zona". I commercianti di via Strozzi alzano la voce: da poco meno di tre settimane devono fare i conti con gli effetti negativi dei lavori di scavo per la realizzazione della rete idrica nel tratto tra via Toccafondi e via Cialdini, richiesti da Publiacqua. Lavori, quelli eseguiti da un’impresa specializzata, che dureranno (almeno) fino al 12 aprile e a causa dei quali è stato istituito un divieto di sosta (con rimozione forzata) su entrambi i lati del tratto interessato di via Strozzi, mentre il traffico è stato deviato in via Reno, via Sangro, via Zucca e in via Gori.

"I clienti, almeno quelli che venivano in macchina, non si vedono più in queste settimane: sia per via della circolazione, particolarmente intensa e rallentata soprattutto di mattina, sia perché fanno fatica a parcheggiare - sottolinea Gianluca Barni, titolare dell’omonimo negozio di ferramenta - Il giro di affari ne sta risentendo. E come se non bastasse, dobbiamo vedere gli operai smettere di lavorare alle 15. Ci vorrebbe più rispetto per chi gestisce attività in questa strada: non lo capiscono che per noi è un danno continuo? Avrebbero dovuto avvertirci con anticipo che la situazione per un bel po’ sarebbe stata questa. Io ad esempio non avrei acquistato 50 chili di vernice, ma mi sarei organizzato diversamente. Questo mio pensiero è condiviso anche dalla maggior parte dei residenti del quartiere e delle zone limitrofe, oltre che dagli altri commercianti di via Strozzi". Non a caso, a Barni fa eco Paolo Mengoni, titolare di Glamour Cafe. "Per quanto ci riguarda, ci stiamo rimettendo dai 50 ai 70 euro al giorno, ma so che altre attività stanno accusando perdite superiori alle nostre. I lavori vanno fatti, questo nessuno lo mette in dubbio, ma a mio avviso - conclude il barista - un cantiere non può chiudere ogni giorno così presto. Già è un periodo di crisi per gli esercizi commerciali, così di certo non li si aiuta".

Francesco Bocchini