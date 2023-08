Lavori in via Foscolo Attenzione ai divieti

Attenzione ai lavori a Poggio: da lunedì fino al 20 settembre, in via Foscolo ci sarà il cantiere di rifacimento della strada. Il tratto che verrà chiuso è quello compreso tra via Ginepraia e via Madonna del Violo. Si è reso necessario chiuderlo per le ultime lavorazioni di rialzamento chiusini, asfaltatura strada e segnaletica stradale. La chiusura comporta anche il divieto di sosta con rimozione forzata. L’accesso è consentito ai soli residenti.