Lavori in via di Gabbiana Parte il restyling delle case

E’ un percorso che prevede tre diversi tipi di intervento quello immaginato dal Comune di Prato e da Epp per riqualificare le case popolari di via di Gabbiana a San Giusto. Parliamo di uno dei complessi più grandi della città di edilizia residenziale pubblica, con ben 152 appartamenti, che da tempo ha bisogno di un approfondito restyling. Il progetto è stato spiegato agli assegnatari degli alloggi, durante uno specifico sopralluogo, dal vicesindaco Simone Faggi e dalla presidente di Epp, Marzia De Marzi. I primi lavori sono stati finanziati a fine 2022: un investimento da parte del Comune di 130.000 euro che ha portato a recuperare quattro alloggi di risulta, che presto potranno essere assegnati agli aventi diritto in graduatoria provinciale, e a sostituire una serie di canne fumarie. Di pari passo è stato completato anche il taglio dell’erba, mentre è già stata appaltata la potatura degli alberi, che però avverrà in autunno, cioè il periodo ritenuto migliore per effettuare questa attività di manutenzione.

A luglio, invece, si sbloccherà un secondo stanziamento da parte del Comune. Si parla di 600.000 euro tramite un’apposita variazione di bilancio, soldi che consentiranno di effettuare il restyling del maxi parcheggio, dove verranno ridisegnati gli stalli, eliminate le buche, rinnovato l’asfalto, rimosse le auto abbandonate e si cercherà di dare un decoro complessivo all’area evitando che resti solo una colata di cemento. Il terzo intervento è più a lungo termine, ma consentirà la riqualificazione definitiva dell’area. I tecnici di Epp e dell’ufficio Europa del Comune, infatti, hanno realizzato un progetto di restyling delle palazzine di via di Gabbiana dal costo di 5 milioni di euro. Fondi che si spera di ricavare da un bando europeo che uscirà a luglio. In questo modo si potrebbe giungere alla sistemazione di tutto il verde, del parcheggio, delle facciate. E ancora si potrebbe intervenire sugli edifici e creare progetti interni di natura sociale. "Epp e Comune conoscono bene le necessità dell’area – spiega la presidente di Epp, Marzia De Marzi –. E per questo da mesi hanno organizzato un percorso condiviso per cercare di rintracciare le risorse per dare risposte agli assegnatari degli alloggi. Denaro che grazie all’impegno di tutti gli attori istituzionali in campo ci consentirà di effettuare varie migliorie richieste dagli stessi residenti, con i quali il dialogo è costante. Poi, in sinergia col Comune, stiamo lavorando anche sul progetto europeo che potrebbe consentirci di avere gli stanziamenti necessari per un intervento più complessivo su tutta l’area. Il percorso richiederà tempo per il completamento totale, ma l’impegno è notevole e consentirà un salto di qualità alla struttura".