Lavori in Santa Margherita, lunedì di delirio

Lunghe code per arrivare in centro. Il motivo è legato ai cantieri in via Santa Margherita e Canto alle Tre Gore, scattati ieri mattina in concomitanza con il mercato del lunedì. Un connubio poco felice che ha costretto quanti volevano recarsi in centro a lunghe code e traffico. Viale Galilei, piazza Mercatale, San Marco le zone più congestionate per buona pace degli automobilisti che ieri si sono trovati a passare ore in auto. A causa dei lavori di ripristino di perdite idriche in un tratto di via Santa Margherita e via San Silvestro, eseguite dalla ditta Hidronord Scarl per conto di Publiacqua, è stato necessario chiudere via Santa Margherita e deviare il traffico in via Tintori. La deviazione però non è stata sufficiente per evitare che si formasse un lungo ingorgo. I lavori stradali avrebbero dovuto concludersi in giornata ma il maltempo probabilmente ha rallentato le operazioni di messa in sicurezza.

Sempre in tema di lavori fino al 30 giugno divieto di sosta in via De Amicis, nel tratto compreso tra il civico 14 e l’intersezione con via Bensa. Nei giorni feriali dalle 8.30 alle 17 è previsto anche il divieto di transito. Si tratta delle deviazioni necessarie per il grande cantiere di Publiacqua per il rinnovo delle fognature di Santa Lucia (zona Bisenzio, tra anfiteatro e parco Giocagiò). Nei lavori sono coinvolte principalmente sei strade: via Edmondo de Amicis, via Nievo, via Giusti, via Dino Campana, via Paolieri e via Bensa.