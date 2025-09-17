Lavori in corso a Maliseti. Restyling per il PalaRogai. La nuova casa per lo sport

"Vedere il PalaRogai così fa un certo effetto, indubbiamente. E’ come se si fosse chiusa un’epoca per noi e per lo sport pratese. E a breve si aprirà un nuovo capitolo". Marina Magelli, presidente della Primavera, ha così "salutato" la struttura che da lustri ospita gli allenamenti e le gare di hockey e pattinaggio, oggetto dallo scorso giugno di un cantiere che si concluderà tra circa un mese. Si tratta di un intervento da circa 400mila euro, che prevede l’installazione del nuovo telone, l’adeguamento delle porte laterali ed una nuova illuminazione. Proprio nelle scorse ore è stata tolta la copertura ad una struttura che ha quasi mezzo secolo di vita: l’inaugurazione risale al 1980 e l’intervento manutentivo non era più procrastinabile.

"Si trattava di lavori necessari e sinora tutto sta andando secondo i piani presentati – ha proseguito Magelli – abbiamo trovato la disponibilità degli uffici comunali, che ringraziamo. E’ chiaro che per noi e per altri discipline sportive non è facile allenarsi in questa situazione, ma si tratta ad ogni modo di una situazione temporanea. L’emozione riguarda piuttosto il vedere l’impianto come non lo avevamo mai visto. E penso che la stiano provando tutti gli atleti e le atlete che negli ultimi decenni si sono allenati a Maliseti". Il ’vecchio’ PalaRogai, insomma, non ci sarà più: il palazzetto che solo lo scorso anno ha ospitato la World Cup di pattinaggio rinascerà in un’altra veste, rinnovata. La memoria, a cui fa riferimento indirettamente la presidente, non può non andare al passato. E non solo per il pattinaggio, ma anche (se non soprattutto) per l’hockey: il palazzetto era il teatro delle gesta della Primavera Prato dei primissimi anni 2000, che flirtava più volte con il tricolore sino a vincerlo nell’annata magica 2002/23. La pista che vide gli ultimi lampi di genio da giocatore di un Enrico Bernardini ormai quarantenne, che proprio nelle scorse settimane ha accettato il ritorno sulla panchina dell’Hockey Prato. Va da sé che, in attesa della fine del cantiere, gli agonisti saranno chiamati a stringere i denti: i pattinatori e le pattinatrici si alleneranno fra Montemurlo ed Agliana (dopo essersi allenati a Calenzano) mentre i giocatori di hockey disputeranno nel frattempo qualche amichevole in altre città (anche perché il campionato inizierà nel 2026, ndr).

La fine di questo cantiere è prevista a quanto pare per il 15 ottobre e da allora, il nuovo palazzetto dovrebbe essere nuovamente fruibile. La Storia, però, non sarà cancellata.

Giovanni Fiorentino