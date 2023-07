Lavori fantasma Un errore che si ripete

Leonardo Biagiotti

Comunicare lavori stradali, soprattutto quando si toccano snodi fondamentali, è un dovere per dare ai cittadini la possibilità di regolarsi. Invece a Prato quella di far trovare gli operai sulla strada la mattina dell’inizio dell’intervento senza dire prima una parola è una pessima abitudine. E’ successo due volte a Santa Lucia sulla 325, con conseguente caos, è successo qualche settimana fa sulla tangenziale (geniale l’idea di rifare l’asfalto la mattina) ed è successo lunedì con la rotonda di viale Marconi all’incrocio con via Ferrucci. Un intervento annunciato in poche righe sul sito del Comune. Perché si ripete sempre lo stesso errore? Il traffico in città è caotico sempre, non c’è bisogno di peggiorare le cose.