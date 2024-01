Lavori fantasma al campo sportivo: “Mai visto un operaio nel cantiere”

Prato, 22 gennaio 2024 – Il cantiere che dovrà portare alla realizzazione del campo sintetico al Montano di viale Galilei partirà a giorni. Lo ha assicurato il vice sindaco Simone Faggi, replicando al delegato del Coni e vice presidente Figc Toscana Massimo Taiti che chiede il perché gli interventi no siano ancora partiti. In una nota pubblicata il mese scorso dai Cavalieri Union (che di norma utilizzano l’impianto di viale Galilei per gli allenamenti) si legge come l’inizio dei lavori fosse stato fissato per lo scorso 6 dicembre. E il cantiere risulterebbe in teoria aperto, tant’è che il club non utilizza più da settimane quel campo. Ma nessun operaio è stato ancora visto al lavoro e le operazioni sarebbero ferme. Che cosa è successo nel frattempo?

«Sono passati cinquanta giorni da quando il campo sportivo in uso ai Cavalieri è stato riconsegnato al Comune di Prato per trasformarne il fondo da erba in sintetico – ha attaccato Taiti - ad oggi non solo non sono iniziati i lavori, ma non è ancora stata apposta la cartellonistica prevista dalla legge. Nel frattempo i Cavalieri, grazie alla disponibilità del Comune di Carmignano e della Polisportiva Colline Medicee, si stanno allenando a Seano. Se tanto mi dà tanto, ricordando la situazione relativa ai lavori delle piscine e quella legata al Lungobisenzio, quanti mesi dovranno aspettare i rugbisti per tornare ad allenarsi al Montano?".

Stando a quanto si apprende, la mancata partenza dei lavori sarebbe dovuta ad un ritardo da parte della ditta che dovrà occuparsene. La dirigenza della società sportiva ha preferito per il momento non rilasciare dichiarazioni in merito. E Faggi, nel fare il punto, non ha risparmiato un duro attacco ricordandone l’intenzione di candidarsi alle prossime elezioni.

«Devo ancora capire a che titolo parli di questa faccenda: presidente del Coni o candidato sindaco? Due aspetti che dovrebbero essere distinti – ha premesso Faggi – Detto questo, il lotto del Montano rientra all’interno del Pnrr, al pari dell’impianto del Viaccia. Sono entrambe aree di cantiere. E l’intervento previsto per il campo di viale Galilei entrerà nel vivo a breve". Nei prossimi giorni, dunque, i lavori al Montano dovrebbero partire in modo che i Cavalieri possano tornare ad allenarsi nell’impianto il prima possibile.