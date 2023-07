Lavori e tamponamento, traffico rallentato

Prato, 17 luglio 2023 – Disagi per il traffico oggi, lunedì 17 luglio, a causa della chiusura della rotatoria in fondo a viale Marconi che regola lo svincolo per l’autostrada, quella all’intersezione anche con via Ferrucci nel tratto di Mezzana. Sono in corso lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza e per questo sono istituiti divieto di transito e di sosta con deviazione del traffico.

A peggiorare la situazione stamattina un tamponamento sulla declassata che ha coinvolto tre auto. Rallentamenti in entrambe le carreggiate.