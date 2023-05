Lavori sulla Declassata, tratto chiuso di notte per una settimana

Prato, 5 maggio 2023 – Chiusura notturna della Declassata da lunedì prossimo 8 maggio fino a martedì 16 maggio dalla rotatoria di Capezzana fino a quella con via Nenni, in direzione Firenze/Calenzano, per lavori di riasfaltatura e manutenzione eseguiti da Anas.

Le opere saranno eseguite dalle 21 alle 6, esclusi i festivi, per non intralciare il transito lungo l'arteria. Durante la chiusura il traffico sarà deviato in via Via Salvador Allende, via Orione, via di Reggiana, via di Gello e via Pietro Nenni.