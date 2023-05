Lavori: chiude di notte tratto della Declassata

Da ricordare i lavori e i divieti che scatteranno da oggi lungo la Declassata. E’ infatti prevista la chiusura notturna dell’importante arteria cittadina da oggi fino a martedì prossimo 16 maggio nel tratto compreso fra la rotatoria di Capezzana fino alla rotonda con via Nenni, in direzione FirenzeCalenzano, per consentire i lavori di riasfaltatura e di manutenzione che sarano eseguiti a cura dell’ Anas. Le opere saranno effettuate dalle 21 alle 6 del mattino, esclusi i festivi, per non intralciare il transito lungo l’arteria. Durante la chiusura notturna della declassata il traffico sarà deviato in via Via Salvador Allende, via Orione, via di Reggiana, via di Gello e via Pietro Nenni.