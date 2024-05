Lavori all’acquedotto. Chiude via Scarpettini

Proseguono i lavori di sostituzione e rinnovo dell’acquedotto di via Scarpettini. Per consentire la prosecuzione dell’intervento dalle 9 di oggi fino alle 18 di venerdì 24 maggio via Scarpettini, dall’immissione dalla rotatoria di via Enrico Berlinguer, in direzione Montemurlo-Oste, fino all’intersezione con via Palermo, rimarrà chiusa al traffico e al transito dei pedoni. Per consentire la circolazione sarà ripristinato temporaneamente il doppio senso di circolazione in via Livorno, nel tratto tra via Scarpettini e via Marucello. I veicoli che provengono da Montale e da Prato, diretti verso Oste, saranno deviati su via Rosselli, via Aldo Moro, via Ancona, via Livorno, sottopasso via Martiri delle Foibe, via Palermo e quindi via Scarpettini. Sarà chiusa la sola corsia di marcia in direzione Montemurlo-Oste, mentre rimarrà aperta quella da Oste verso Montemurlo.

I lavori riguardano la realizzazione del secondo stralcio dell’intervento inerente la sostituzione ed il rinnovo dell’acquedotto di via Scarpettini. Un lavoro finanziato con fondi Pnrr e compreso tra gli interventi strategici che Publiacqua e Comune mettono in campo per la riduzione delle perdite sulla rete idrica. L’intervento è iniziato a marzo scorso e prevede la posa di 710 metri di condotta di adduzione e di 680 metri di condotta di distribuzione su via Scarpettini (tratto compreso tra via di Prato e via Enrico Berlinguer). Tale intervento si svolge adottando un senso unico alternato. Nei mesi estivi è prevista la fase più delicata dell’intero lavoro con l’attraversamento della strada provinciale all’intersezione con la rotonda di via Scarpettini. Salvo problemi tecnici i lavori di posa condotta si concluderanno entro l’estate.