Lavori alla Pietà, la mappa dei divieti

Prato, 11 agosto 2023 – Dal 28 agosto al 1 settembre previste alcune limitazioni alla viabilità in via Machiavelli e via Abba per consentire lo svolgimento di interventi di manutenzione straordinaria alle opere a servizio delle linee ferroviarie FS Bologna - Prato e FS Viareggio-Firenze, nell'ambito delle attività di rinnovamento degli impianti di trazione elettrica della Stazione Ferroviaria di Prato Centrale, a cura di Rete Ferroviaria Italiana. I lavori verranno effettuati tutti in orario notturno. I lavori interesseranno in particolare via Abba e procederanno a tratti.

Ecco i dettagli dei divieti:

In via Machiavelli, nel tratto compreso tra l'intersezione con Via Frà Paolo Sarpi e l'accesso al tratto in sottopasso ferroviario posto al km 16+686 della linea FS Bologna-Prato, dalle ore 21 del giorno 28 agosto fino al termine delle attività di manutenzione straordinaria sulle linee ferroviarie e comunque non oltre le ore 06:00 del giorno 29 agosto , è prevista la rimozione forzata su ambo i lati e restringimento della carreggiata per creare un senso unico alternato.

In via Abba limitatamente alla diramazione senza uscita posta dal lato di Via Machiavelli, dalle 21 del giorno 29 agosto fino al termine delle attività di manutenzione straordinaria sulle linee ferroviarie e comunque non oltre le 6 del 30 agosto , è previsto divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati e divieto di transito.

Sempre in via Abba dalle 21 del 30 agosto fino alle 6 del 31 agosto , limitatamente a entrambe le diramazioni senza uscita poste, rispettivamente, dal lato di via Machiavelli e dal lato di Piazza Santa Maria della Pietà, è previsto divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati e divieto di transito.

In via Abba, limitatamente alla diramazione senza uscita posta dal lato di Piazza Santa Maria della Pietà, dalle 21 del 31 agosto alle 6 del 1 settembre è previsto divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati e divieto di transito.