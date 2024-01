Lavori al sottopasso di via Pistoiese da domani a giovedì

Da domani a giovedì, nella fascia oraria 23-5, divieto di sosta e di transito nel sottopasso di via Pistoiese nel tratto tra via A. Scarlatti e via Podere della Torretta. Il traffico proveniente dal lato ovest con direzione centro città sarà deviato in via Pistoiese, Pasubio, via di Maliseti, via della Pace, viale Nam Dinh, via Corelli. Il traffico proveniente da via F. Filzi con direzione ovest della città sarà deviato in via Mascagni, in viale Nam Dinh, via della Pace, via del Guado a Narnali, via Ortigara e via Pistoiese.