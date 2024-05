Lavori al Rio Gualcini . Caccia ai fondi regionali

Il Comune di Carmignano partecipa al bando della Regione Toscana per ottenere 1,6 milioni di euro per il Rio Gualcini. Il progetto, affidato all’ingegner Massimo Iannelli, prevede la risagomatura del rio Gualcini, che non pochi danni provocò a novembre a Seano, con la stombinatura del corso d’acqua nel tratto collinare alla strada bianca in direzione di via Agnoletti e il collegamento con il canale, che corre in direzione opposta per prenderne le acque dallo scoscendimento esistente, la realizzazione di un condotto ex-novo e la congiunzione ai condotti esistenti. Il progetto contempla anche altri interventi che riguardano i condotti di via Pistoiese e via Sironi. Per gli interventi occorrerà tempo perché i finanziamenti sono da reperire e c’è molta speranza in questo bando.