Lavori al Pecci 320mila euro per il pavimento

Nuovo investimento per il Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci: il Comune ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione della pavimentazione esterna, a seguito della determina dirigenziale del 5 dicembre 2023, che già aveva dato il via al progetto di fattibilità tecnica ed economica per un importo complessivo di 320.000 euro.

L’attuale percorso pedonale anulare, realizzato in doghe di legno scuro, presenta criticità strutturali dovute al sistema flottante. Per questo si è deciso di procedere alla sostituzione con una nuova pavimentazione in cemento industriale, accompagnata dalla creazione di aree verdi sia sul fronte principale sia nelle zone laterali, verso sud e verso il parcheggio. Contestualmente saranno sostituiti i vecchi faretti a colonna con nuovi led integrati direttamente nella pavimentazione, migliorando illuminazione e sicurezza dei percorsi esterni. Il progetto esecutivo è stato redatto dai funzionari tecnici del Comune. Ora occorre individuare l’impresa appaltatrice: la base d’asta ammonta a 247.448,30 euro, comprensiva di 53.900,24 euro per manodopera e 18.551,70 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

L’affidamento avverrà tramite procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici presenti nell’elenco del Comune, seguendo i criteri di rotazione degli affidamenti e le misure di prevenzione per la trasparenza del PIAO 2025-2027, con aggiudicazione al prezzo più basso. L’intervento punta a valorizzare gli spazi esterni del museo, garantendo sicurezza, funzionalità e fruibilità ai visitatori.