"Lavori a Chiesanuova, manca oltre un milione"

"L’obiettivo e la speranza è quello di riaprire le due gallerie del cimitero di Chiesanuova dove lo stato degli interventi è più avanzato in tutto il mese di marzo, per il resto continueranno i sopralluoghi dei tecnici insieme ai medici dell’Asl e a seguito delle loro indicazioni ci muoveremo. Capiamo la difficoltà e il disagio del non poter far visita ai propri cari ma la situazione igienica e sanitaria impone una elevata attenzione. C’è la necessità di intervenire in modo capillare sugli accessori funerari: lumini, vasi forta fiori e in generale sugli oggetti di metallo per evitare il rischio del tetano". A dare un quadro chiaro, ma poco confortante è l’assessora alla Città Curata Cristina Sanzò. I seminterrati del cimitero rimasto alluvionato sono chiusi dal 2 novembre: si tratta di centinaia di lapidi ad oggi ancora inaccessibili dai parenti dei defunti. L’ultimo sopralluogo con i medici dell’Asl indica che è necessario proseguire con pulizie e sanificazioni più profonde. Ad oggi gli interventi di somma urgenza finanziati sono stati la pulizia e la sanificazione dei locali seminterrati per 122mila euro, la ricostruzione del muro di cinta (350mila euro), degli uffici (circa 43mila euro) e il ripristino di parte delle pavimentazioni del piano seminterrato (circa 220mila euro).

Le previsioni parlano ancora di 1milione e 300mila euro di risorse che serviranno per la completa messa in sicurezza, risorse al momento da individuare.

"L’amministrazione oltre alle risorse già stanziante, non ha fondi da investire per ripristinare il cimitero, si parla di circa 1,3 milione di euro. Ci vorranno ancora mesi per vedere il cimitero tornare alla normalità", attacca Claudio Belgiorno, capogruppo di FdI. "Condanno il metodo adottato dall’amministrazione che non ha informato le famiglie dei disagi e delle varie problematiche ma soprattutto sui tempi di ripristino". L’ultima data utile per stanziare i soldi prima della fine del mandato è la variazione di bilancio di marzo. Altrimenti i tempi di riapertura dovranno attendere la nuova giunta e quindi è facile intuire che si allungheranno. E non di poco.