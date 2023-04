Lavoratori risarciti dal committente "Versati 90mila euro a tre operai"

La legge 276 del 2003, quella della responsabilità in solido del committente con l’appaltatore per i trattamenti retributivi e contributivi dei lavoratori dello stesso appaltatore, ha trovato per la prima volta piena applicazione nel distretto tessile pratese. Il caso è quello della pelletteria Serena di Poggio a Caiano: dopo la sentenza nel filone penale per sfruttamento lavorativo, con la condanna a un anno e 10 mesi, con rito abbreviato, della titolare di fatto della ditta cinese e il rinvio a giudizio del marito (titolare effettivo), adesso la Filctem Cgil di Prato ha raggiunto un accordo con un committente, intermediario fra la pelletteria e brand della moda, grazie al quale ha versato circa 30.000 euro a ciascuno dei tre lavoratori - ivoriani e malesi - che avevano sporto denuncia per sfruttamento. In pratica la Cgil, dopo aver raccolto le segnalazioni dei lavoratori, picchiati e sottopagati, è riuscita a raggiungere un accordo economico con il committente della pelletteria Serena perché pagasse "il giusto salario" agli operai sfruttati, un’operazione caratterizzata appunto dall’applicazione di quanto prevede la normativa in materia di sfruttamento lavorativo e di responsabilità in solido. Così il sindacato, questa volta, ha messo in scacco il sistema illegale che ha radici nel distretto produttivo pratese.

"Come Filctem Cgil, nel caso della pelletteria Serena, ci siamo costituiti parte civile come pure i tre operai che abbiamo assistito – spiega Juri Meneghetti, segretario generale della Filctem Cgil Pistoia Prato – I lavoratori sul fronte civilistico hanno potuto reclamare quelle quote salariali non versate dai datori di lavoro. Grazie all’individuazione di un committente siamo riusciti ad arrivare ad un accordo perché quest’ultimo, proprio in virtù della responsabilità solidale, pagasse le differenze retributive".

Ma come è stato individuato il nome prima dell’azienda appaltante e poi del committente? "Ci siamo arrivati attraverso le indagini di polizia giudiziaria – spiega Alessandro Gattai, avvocato della Cgil – Del resto il lavoratore non è tenuto a conoscere il committente. Il procedimento applicato a quest’ultimo è di tipo civilistico e non penale. In questa situazione il committente ha risarcito i tre lavoratori: in un futuro, eventualmente, si potrà rivalere sul suo cliente per la restituzione dei soldi sborsati per un debito non suo". C’è una questione di tempo da tenere bene a mente nella norma del 2003: la responsabilità in solido con l’appaltatore, per i trattamenti retributivi e contributivi dei lavoratori di quest’ultimo, vale "entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto", altrimenti non può essere più rivendicata.

A questo proposito si apre un fronte importantissimo, sul quale il segretario Meneghetti puntualizza: "In poco più di un mese abbiamo riportato due successi nel contrasto allo sfruttamento lavorativo con due sentenze: quella del pronto moda cinese e ora con quella della pelletteria Serena. In questi anni abbiamo accolto un centinaio di denunce di lavoratori, ma i tempi della giustizia si allungano. Queste sentenze sono arrivate a seguito di denunce risalenti a 4-5 anni fa. Le leggi ci sono, ma il sistema è un po’ lento. Per questo ci vuole una volontà politica forte e chiediamo ancora una volta al ministero del Lavoro che Prato diventi un laboratorio di sperimentazione contro lo sfruttamento. L’applicazione delle norme, come in quest’ultimo caso esemplare della pelletteria Serena, rappresenta un deterrente importante: un monito non soltanto per i datori di lavoro ma anche per i committenti".

