Lavoratori al nero e clandestini. Maxi multe per 100.000 euro

Attività sospesa e ammende e sanzioni amministrative per oltre 100.000 euro. È quanto disposto per una ditta di confezioni di abbigliamento a Prato dopo un controllo condotto dal nucleo carabinieri Ispettorato del lavoro di Prato insieme ai militari della stazione di Prato e agli ispettori dell’Itl pratese, di Inps e Inail Toscana: come hanno spiegato i carabinieri, durante un controllo sono stati trovati a lavorare "al nero" 16 addetti e riscontrate "gravi carenze in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro". Per il titolare dell’azienda, un imprenditore di origine cinese, è scattata poi la denuncia per aver impiegato sei stranieri, suoi connazionali, privi del permesso di soggiorno. Gli stessi immigrati irregolari sono stati a loro volta deferiti in stato di libertà per ingresso e soggiorno illegale nel territorio nazionale.

I controlli per stroncare il fenomeno dello sfruttamento del lavoro e della mancanza di sicurezza suoi luoghi di lavoro che le forze dell’ordine e la Regione Toscana stanno portando avanti da anni all’interno del distretto tessile pratese. Un fenomeno che, però, stenta a essere debellato. Clamoroso è stato il caso, nei giorni scorsi, di una ditta, sempre a gestione orientale, nella quale gli investigatori hanno trovato addirittura alcuni dormitori, una "moda" che sembrava finalmente essere tramontata dopo il rogo di via Toscana nel dicembre 2013. Il capannone, completamente illegale, è stato trovato, sempre dai carabinieri, in via Montalese al confine fra Prato e Montemurlo. Una situazione-limite. Gli agenti trovarono 16 dormitori - loculi per un totale di 39 posti letto. Nelle due confezioni gli operai lavoravano in condizioni igienico-sanitarie precarie e dormivano ai piani superiori. Al primo piano gli agenti hanno trovato tre appartamenti per un totale di 300 mq, di cui uno adibito a cucina, con tanto di cuoco che si occupava della preparazione dei pasti e una sala mensa per gli “inquilini”. Al secondo piano c’erano, invece, quattro soffitte (per un totale di 90 metri quadri) anch’esse adibite a dormitori e piene di sporcizia.