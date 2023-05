Lavorare stanca A Pecci Books idee di libertà

Oggi alle 18 a Pecci Books Maura Gancitano presenta "Ma chi me lo fa fare?" (HarperCollins 2023) in dialogo con Giulia Ghizzani, giornalista Tv Prato. L’incontro a ingresso libero è organizzato in collaborazione con Lions Castello dell’Imperatore e la Commissione pari opportunità interprofessionale di Prato. Al centro del libro scritto da Gancitano e Andrea Colamedici un tema di grande attualità per molte persone: il lavoro e lo spazio da dedicargli nelle nostre vite. Efficienti, dinamici, creativi. Ma anche: sovraccarichi, avviliti, depressi. Stanchissimi. Pieni di lavoro. Divisi fra call, impegni familiari e pubbliche relazioni, la luce blu degli smartphone che ci illumina il viso, la notte. Eppure, mai come oggi, la sensazione è che questo lavoro non basti. Mai come oggi, in un mondo post-pandemico che continua a cantare le magnifiche sorti del neoliberismo, lavorare è sembrato altrettanto privo di senso. Una domanda spettrale, allora, ha cominciato ad aggirarsi fra noi: ma chi me lo fa fare? Chi me lo fa fare di continuare a credere che il lavoro dei sogni arriverà e non mi sembrerà nemmeno più di lavorare? Chi me lo fa fare di continuare a pensare che se mi impegno, prima o poi ce la farò? Chi me lo fa fare di ritenere che non esista un’alternativa? Gancitano e Colamedici ci spingono a riflettere sulle origini e gli sviluppi di un concetto, quello di lavoro, sfaccettato e controverso, mettendone in luce i legami con ciò che abbiamo di più sacro, come la religione o la moralità. Ma ci invitano anche a ribaltare la prospettiva e ci spingono a immaginare: una soluzione, un mondo in cui sia possibile cambiare. Ma chi me lo fa fare?

Una coraggiosa presa di coscienza per capire che il lavoro – per quello che oggi l’abbiamo fatto diventare – è una trappola, una a cui dobbiamo a tutti i costi sottrarci. Andrea Colamedici e Maura Gancitano, filosofi e scrittori, sono gli ideatori di Tlon, scuola di filosofia, casa editrice e libreria teatro. Hanno scritto insieme diversi libri, l’ultimo è L’alba dei nuovi dèi (Mondadori, 2021). Sono gli ideatori della Festa della filosofia di Roma e Milano, della maratona online“ rendiamola con filosofia e degli Italian Podcast Awards. Per HarperCollins hanno pubblicato Liberati della brava bambina (2019) e Prendila con filosofia (2021).