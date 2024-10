Lavorare in banca. Come candidarsi

Le principali banche, da Intesa Sanpaolo a Bnp Paribas, sono alla ricerca di personale in Toscana e in altre aree. Le posizioni aperte sono consultabili nelle sezioni "Careers" o "Lavora con noi" dei siti ufficiali di ciascun istituto. Tra le ricerche in corso, quella di Mps, che per la sede di Siena cerca figure da inserire nell’amministrazione e nel bilancio. La selezione è rivolta a laureati in discipline economico-finanziarie o in giurisprudenza. Gli interessati possono candidarsi sul sito: lavoraconnoi.mps.it. Unicredit offre diverse opportunità di tirocinio in varie città, tra cui Firenze e Perugia. Sono aperte anche posizioni per assistenti Corporate, rivolte a laureati di primo o secondo livello, preferibilmente in ambito economico o matematico, con una buona conoscenza della lingua inglese. I candidati selezionati saranno assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, finalizzato ad un’assunzione a tempo indeterminato. Le posizioni aperte sono consultabili su: careers.unicredit.eu. Anche Intesa Sanpaolo è alla ricerca di giovani, dai 19 ai 32 anni, interessati a iniziare un percorso nella consulenza finanziaria. Sono inoltre aperte posizioni per agenti in attività finanziaria, sia già iscritti, sia con i requisiti per iscriversi all’albo Oam degli agenti e mediatori. Per maggiori informazioni: jobs.intesasanpaolo.com. Infine, il gruppo Bnp Paribas, di cui fa parte Findomestic, sta selezionando laureati appartenenti alle categorie protette per posizioni nella rete commerciale con contratto a tempo indeterminato. Le offerte di lavoro sono su www.bnpparibas.it/it/jobs.