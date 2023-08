"Lavorare a Shanghai" Fiera del tessile in Cina Architetto pratese progetta un padiglione

In Cina, il prossimo lunedì inizierà l’Intertextile Apparel Fabrics Shanghai. Si tratta di una fiera internazionale del tessile che si svolgerà a Shanghai e promette di attirare decine di migliaia di visitatori da tutto il mondo. E al netto delle eventuali aziende che esporranno i propri prodotti, Prato è già presente in loco: a progettare e a realizzare il padiglione espositivo nel quale due marchi cinesi esibiranno i rispettivi prodotti è stato infatti un architetto pratese. Si tratta nel dettaglio di Edoardo Nieri, classe 1988, che ormai in Estremo Oriente è di casa. Al punto da avervi aperto uno studio di architettura e di design di interni (proprio a Shanghai) chiamato "Atelier Meadow", nel 2022. E i marchi della moda Yetian e Xinwu gli hanno affidato l’incarico di disegnare ed organizzare i 240 metri quadri di spazi espositivi dell’edizione autunnale della manifestazione tessile che prenderà il via settimana prossima (per la quale sono attesi oltre 3mila espositori provenienti da diciannove Paesi e 67mila visitatori).

"Un progetto di grande rilevanza, per me – ha commentato il diretto interessato a tal proposito – perché, essendo di Prato, il tessile ha sempre fato parte della mia storia e delle mie radici. Le stesse che, come attraverso un filo, hanno collegato le diverse fasi della mia vita. Ho cercato di raccontare a modo mio quel legame fra la Cina e l’Italia tramite le mie radici pratesi". Il compito assegnatogli certifica la fama che Nieri è riuscito a crearsi a quelle latitudini in quasi un decennio d’attività: è arrivato in Cina nel 2014, dopo aver vinto una borsa di studio, e di fatto non se n’è più andato. Una scelta dettata all’epoca non tanto dall’esigenza di dover lasciare l’Italia per mancanza di opportunità, quanto dalla precisa volontà di lanciarsi in un’esperienza dai caratteri internazionali. "Quando mi si è presentata l’opportunità di andare in Cina, l’ho colta al volo. Ho trascorso qualche anno a Pechino, per poi trasferirmi a Shanghai – ha ricordato Nieri, anticipando il prossimo impegno - e insieme a No Name Studio, il mio studio, adesso ha iniziato ad affrontare un progetto molto ambizioso: la progettazione di un centro culturale con museo, libreria, teatro multimediale, spazio eventi e studi per un totale di 3600 metri quadri nella città di Chengdu".

Il legame con Prato e l’Italia in generale non si è però mai interrotto. E il diretto interessato non direbbe no alla possibilità di tornare in città in modo più stabile. Anche perché qualche contatto con il mondo imprenditoriale pratese c’è già stato, a quanto pare. "Sono stato contattato per due progetti di recupero e rigenerazione di una fabbrica e di un capannone tessile, da destinare rispettivamente ad un edificio residenziale e ad un centro di divulgazione culturale – ha chiosato Nieri – è un inizio, se non altro. In Cina ci sono tante opportunità e mi sono ormai ambientato, ma in futuro vorrei aprire una filiale del mio studio anche in Italia. E mi piacerebbe farlo proprio a Prato".

Giovanni Fiorentino