L’autunno in jazz del Politeama. Cinque concerti da non perdere

Un autunno a ritmo di jazz, un viaggio caleidoscopico di sonorità raffinate nelle affascinanti sale del Ridotto del Politeama. Edizione numero tre per la rassegna November Jazz, con cinque concerti nelle serate di martedì 31 ottobre, 7, 14, 21 e 28 novembre (sempre alle 21) per affiancare alla stagione di prosa una proposta musicale di qualità alla scoperta di uno dei linguaggi musicali più emozionanti di tutti i tempi. Con una novità, rispetto al passato: cresce l’offerta dei concerti – che passano da quattro a cinque rispetto all’edizione 2022 – ma crescono anche le collaborazioni e le sinergie sul territorio, nell’ottica di fare rete com’è nelle corde del Politeama. Oltre alla già collaudata partnership con Music Pool, da tanti anni realtà attiva in Toscana che produce e organizza eventi musicali indirizzati principalmente al jazz, per la prima volta il Politeama unisce le sue forze con la Scuola di musica Verdi, da sempre vivaio di promettenti talenti.

La serata di apertura (martedì 31 ottobre) è affidata alla coppia formata da Javier Girotto e Vince Abbracciante: il nuovo talento della fisarmonica e l’affermato sassofonista argentino propongono una musica originale, un ponte di collegamento fra jazz, folklore e tango, coniugando improvvisazione libera e scrittura neoclassica. Lirici e molto melodici, i due artisti cercano da sempre conversazioni intimiste con i loro strumenti. Il duo si è formato nel 2015 e nel 2021 l’etichetta discografica Dodicilune ha pubblicato il loro primo album dal titolo Santuario che ha ricevuto l’Orpheus Award come migliore produzione jazz del 2021 e, sempre nel 2021, è stato selezionato dalla rivista Jazzit tra i migliori cento dischi dell’anno. Ad arricchire il concerto di martedì 7 novembre sarà il sassofono di Dario Cecchini con il suo Soul Check Trio, una formazione da lui capitanata con Valerio Perla alle percussioni, Valentina Bartoli alle tastiere, Matteo Cecchini alla batteria mentre sul palco del Ridotto il 14 novembre si alterneranno Ensemble jazz Greens (la band del corso di musica d’insieme jazz della scuola di musica Verdi: l’età media degli allievi è di 15 anni) e Lorenzo Simoni Quartet, il nuovo quartetto del sassofonista Lorenzo Simoni già vincitore di numerosi premi in Italia e all’estero. Si gioca sempre in casa martedì 21 novembre con Verdi’s new vocal group nato quest’anno dentro la scuola Verdi e le voci femminili di Soul Sisters, Soul! sotto la direzione di Stefania Scarinzi. Shades of Chet al centro dello spettacolo di chiusura di November Jazz, martedì 28 novembre, con Francesco Giustini (tromba e flicorno), Riccardo Galardini (chitarra), Giacomo Rossi (contrabbasso) sulle tracce del leggendario Chet Baker.

In occasione di November Jazz sarà possibile abbinare al concerto un ricco AperiJazz con prenotazione consigliata (via Whatsapp 328 3829633 o mail [email protected]), a cura di È·ra - Agenzia Gastronomika, servito ai tavolini del Politeama Bar a partire dalle 20 (il prezzo è di 15 euro). Il biglietto d’ingresso per ogni concerto costa 15 euro, ridotto 10 euro per gli allievi della scuola di musica Verdi: possibilità di sottoscrivere un abbonamento per i cinque appuntamenti al costo di 65 euro. I biglietti sono acquistabili attraverso i circuiti Ticketone o Boxoffice oppure direttamente in biglietteria, aperta da martedì a sabato dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Informazioni: www.politeamapratese.it