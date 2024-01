L’attenzione e la lunga attesa dei rimborsi

Con la scadenza di domani, ultimo giorno per presentare le richieste per i ristori, si chiude la seconda fase del post alluvione. La prima era stata messa nero su bianco dalla relazione della Regione dell’11 dicembre che quantifica i danni fatti dalla tempesta Ciaran sul nostro territorio. Non bisogna farsi sfuggire l’occasione di fare domanda, per i fondi la partita è tutta da giocare. "Per ora segnali dal governo non ce ne sono", parole del governatore Giani che dal canto suo ha stanziato diverse decine di milioni nell’attesa di avere anche i fondi per rientrare delle spese per le somme urgenze. L’esecutivo deve alzare la soglia di attenzione du Prato. E non è la prima volta che si nota.