L’attacco dei sindacati "A Prato accessi record Ma perde più posti di Pistoia e Firenze"

Rabbia e pugni sul tavolo. I sindacati contestano i tagli della Asl per l’estate e vanno al contrattacco. "La chiusura di oltre 80 posti letto, pari al 17% di quelli disponibili al Santo Stefano, nel periodo compreso tra l’ultima settimana di luglio e le prime tre di agosto, non può lasciarci soddisfatti": lo dice forte e chiaro Nicoletta Anna De Angelis della segreteria confederale Cgil Prato con delega alle tematiche sociali e sanitarie. Una considerazione che risalta soprattutto nel confronto con quanto accade in altre strutture dei territori vicini, meno penalizzate nonostante Prato abbia più problemi dovuti anche alla presenza massiccia di clandestini sul territorio. "Nel medesimo periodo non si riscontra lo stesso numero di chiusure di posti letto: -8% al San Jacopo Pistoia e -9% a Santa Maria Nuova Firenze – aggiunge De Angelis –. Questo potrebbe indurci a pensare che l’Asl Toscana Centro intenda distribuire in maniera diseguale le chiusure, per quanto compensate dalla trasferibilità dei pazienti su altri territori". Poi la sindacalista aggiunge: "In realtà crediamo che le cause delle chiusure dei posti letto nel periodo estivo siano determinate dalla cronica e robusta mancanza di personale sanitario nel territorio pratese e questo stride anche con il dato degli accessi al pronto soccorso del Santo Stefano che sappiamo essere quello che viene più spesso preso d’assalto tra i 13 ospedali della zona della Asl". Per De Angelis ci sarebbe una strada da intraprendere per gestire meglio l’emergenza, ovvero "una più equa distribuzione del personale medico ed infermieristico" che "garantirebbe un minore e più equilibrato impatto sulle chiusure estive tra i territori di Prato, Pistoia e Firenze". Per questo motivo "sarebbe stato opportuno coinvolgere le parti sociali che rappresentano chi subisce le conseguenze di queste scelte", conclude la sindacalista della Cgil.

Duro il commento di Massimo Cataldo, referente Fp Cisl per Prato ed Empoli. "Si ripete lo stesso copione come in inverno, con la riduzione dei posti letto per garantire al personale di godere il diritto alle ferie. La riduzione di 84 letti nel presidio ospedaliero è a discapito di una garanzia di tenuta: così si crea un affollamento nei settori dell’emergenza e si vanno a sovraccaricare i colleghi che sono presenti in servizio e a cui spettano altri periodi di ferie". Una situazione che "evidenzia ancora una volta la cronica carenza di personale".

Cataldo si dice preoccupato anche per un altro aspetto. "L’esperienza insegna che l’Asl, quando si verificano picchi di accessi, punta poi a riaprire posti letto dopo le riduzioni. Ma come potrà farlo se non c’è personale adeguato e sufficiente? E ancora una volta questa situazione grava su chi è in servizio. Anche per l’estate 2023 torniamo a chiedere una migliore organizzazione nel piano assunzionale che preveda tutte le criticità oltre il covid, tenendo conto dell’esistenza per i lavoratori del diritto contrattuale alle ferie".

Sara Bessi