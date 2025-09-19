L’attacco dei sindacati : "Contratti non rinnovati". Alia: "Sostituzione ferie"

È scontro tra sindacati e Alia, la società che gestisce i servizi di igiene urbana, dopo l’annuncio della mancata conferma per 222 lavoratori interinali sui 277 in scadenza il 21 settembre. Le sigle FP Cgil, Nidil Cgil, Fit Cisl, Felsa Cisl, Uiltrasporti e Fiadel parlano di "comportamento inaccettabile", soprattutto da parte di una società a partecipazione pubblica, e chiedono la stabilizzazione del personale.

Secondo i sindacati, questi lavoratori "garantiscono oggi i servizi di igiene urbana" e lasciarli senza prospettive significa creare "incertezza cronica" e rischiare "disservizi sul territorio". "L’azienda – denunciano – non ha mai affrontato seriamente il tema degli interinali: a ogni scadenza dei contratti non sappiamo cosa accadrà". Nelle prossime ore le organizzazioni valuteranno iniziative di mobilitazione insieme ai dipendenti. Plures Alia respinge le accuse e precisa che le mancate conferme "riguardano esclusivamente personale stagionale, assunto per coprire le ferie estive tra aprile e settembre". Una dinamica, spiega la società, "fisiologica e nota fin dall’avvio dei contratti, che non comporta ricadute sui livelli di servizio né sui diritti dei lavoratori".

L’azienda sottolinea che "negli ultimi quattro anni sono state effettuate oltre mille assunzioni a tempo indeterminato", segno di una strategia orientata alla stabilizzazione. I lavoratori temporanei valutati positivamente "restano un bacino privilegiato per future necessità operative". Inoltre, il dialogo con le rappresentanze sindacali "è continuo e costruttivo", con un nuovo incontro già fissato per martedì. Alia fornisce anche un quadro delle assunzioni stagionali: nel 2021 furono 337 i contratti con 312 non confermati, nel 2022 su 496 contratti 212 non confermati, nel 2023 su 285 contratti 241 non confermati, nel 2024 su 565 contratti 127 non confermati e nel 2025, appunto, 277 contratti con 222 non confermati. "Dati in linea con gli anni passati", afferma l’azienda.

Plures Alia ricorda infine i due accordi firmati a luglio con le Rsu e le confederazioni toscane di Cgil, Cisl e Uil: il primo su ferie, formazione, digitalizzazione, premio di risultato e orari di lavoro; il secondo su parità di trattamento, diritti di unioni civili e identità di genere, e sull’apertura di uno sportello di ascolto contro le discriminazioni. "Accordi – conclude la società – che dimostrano il nostro impegno a costruire relazioni sindacali solide e modelli di lavoro innovativi, mettendo al centro le persone e la qualità dei servizi".